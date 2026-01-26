На Украине заявили о первом применении «Гераней» со Starlink против ВСУ

При атаке на вертолеты ВСУ в районе Кропивницкого противник впервые применил беспилотники «Герань» со спутниковой системой Starlink, утверждает советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он сделал такой вывод, когда посмотрел видео удара. На записи дроны автоматически обнаружили цель, после чего их вручную на нее направили. При этом БПЛА двигались почти над землей, чтобы их не обнаружили радиолокационные станции.

«Поблизости не было никаких беспилотников для создания mesh-радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение шахедов на Starlink», — написал советник главы минобороны.

Два дня назад очевидцы сообщили, что в Кропивницком в Кировоградской области Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об ударе новой российской ракетой.