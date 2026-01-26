Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

На Кубани прокуратура выявила коррупционные действия бывшего судьи

«Ъ»: прокурор Краснодара уличил в коррупции экс-председателя краевого суда
Shutterstock

Прокуратура выявила коррупционные действия бывшего заместителя Краснодарского краевого суда. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По ее информации, прокурор Краснодара Андрей Кириенко уличил судью Игоря Николайчука в занятии бизнесом. Надзорное ведомство установило, что он получил несколько квартир в элитном жилищном комплексе и, незаконно участвуя в коммерческой деятельности, заработал $2,2 млн, отмыв и вложив их в строительство бизнес-центра.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства полученные коррупционным путем активы Николайчука. В частности, речь идет о недостроенном в Краснодаре бизнес-центре, земле под зданием и двух квартирах площадью от 145 до 158 кв. м. в жилищном комплексе на Курортном проспекте в Сочи. Кроме того, в казну должны отойти 100% долей в уставном капитале четырех коммерческих организаций.

В настоящее время суд по ходатайству прокуратуры суд принял обеспечительные меры и наложил арест на имущество Николайчука и связанных с ним предпринимателей.

22 января стало известно, что суд обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи.

Ранее имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705805_rnd_0",
    "video_id": "record::e11e99f6-6c54-43b7-8d89-c119bca03d8b"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+