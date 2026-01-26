На Кубани прокуратура выявила коррупционные действия бывшего судьи

Прокуратура выявила коррупционные действия бывшего заместителя Краснодарского краевого суда. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По ее информации, прокурор Краснодара Андрей Кириенко уличил судью Игоря Николайчука в занятии бизнесом. Надзорное ведомство установило, что он получил несколько квартир в элитном жилищном комплексе и, незаконно участвуя в коммерческой деятельности, заработал $2,2 млн, отмыв и вложив их в строительство бизнес-центра.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства полученные коррупционным путем активы Николайчука. В частности, речь идет о недостроенном в Краснодаре бизнес-центре, земле под зданием и двух квартирах площадью от 145 до 158 кв. м. в жилищном комплексе на Курортном проспекте в Сочи. Кроме того, в казну должны отойти 100% долей в уставном капитале четырех коммерческих организаций.

В настоящее время суд по ходатайству прокуратуры суд принял обеспечительные меры и наложил арест на имущество Николайчука и связанных с ним предпринимателей.

22 января стало известно, что суд обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи.

Ранее имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства.