Россиян предупредили о важных изменениях на рынке труда в 2026 году

HR-эксперт Пак: в 2026 году поиск работы останется сложным для соискателей

В 2026 году на рынке труда сохранятся ключевые тенденции последних лет: спрос на квалифицированных рабочих продолжит расти, а среди «белых воротничков» усилится конкуренция за многопрофильных специалистов, готовых решать рутинные задачи с помощью ИИ и работать на стыке разных компетенций. Компании будут фокусироваться не на массовом найме, а на эффективном использовании персонала, его развитии и удержании.

Таким прогнозом в беседе с «Газетой.Ru» поделилась Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

«В последние несколько лет рабочие и технические специальности стабильно входят в число самых востребованных. Производственный сектор, строительство, транспорт и логистика испытывают острый дефицит этих кадров. Причина проста: в таких сферах процесс подготовки выпускников учебных заведений нередко не поспевает за растущими потребностями экономики, а работники старших возрастных групп могут уходить на пенсию быстрее, чем их сменяет молодежь», — рассказала эксперт.

На фоне активной автоматизации особенно ценятся специалисты, которые не только способны выполнять физическую работу, но и готовы осваивать новые технологии.

«К примеру, складской персонал должен уметь эффективно использовать WMS — системы учета товарных запасов, а также терминалы сбора данных и другое цифровое оборудование. Эти навыки упрощают контроль больших объемов товаров, сокращают количество ошибок и ускоряют складские процессы. На рынке труда не хватает специалистов с подобной подготовкой, поэтому компаниям приходится создавать внутренние образовательные программы и развивать институт наставничества, чтобы восполнить кадровый разрыв», — отметила Пак.

Среди «белых воротничков» все заметнее проявляется расслоение рынка труда. В текущей экономической ситуации бизнес ищет сотрудников, способных с первого дня приносить измеримый результат. Компании делают ставку на более эффективное использование уже имеющихся кадров, отказываясь от массового найма джуниоров — специалистов начального уровня.

«Востребованы профессионалы с опытом, которые могут одновременно анализировать данные, выстраивать стратегии и внедрять цифровые решения. Этот тренд особенно ярко выражен в средних и крупных компаниях, где от эффективности каждого сотрудника зависит конкурентоспособность», — рассказала она.

Развитие искусственного интеллекта существенно влияет на требования к специалистам. Его применение снижает рутинную нагрузку и дает больше времени на изучение новых навыков. Это способствует формированию многофункциональных сотрудников, которые способны совмещать несколько ролей в рамках одной должности.

«Например, менеджеру по продажам сегодня необходимо владеть основами аналитики и маркетинговых исследований, чтобы предлагать клиентам более персонализированные решения. Подобные комбинированные позиции стали нормой для крупных компаний, стремящихся сократить издержки и повысить производительность труда», — отметила эксперт.

Границы специализаций размываются, что открывает новые карьерные возможности и перспективы роста доходов. В результате именно такие специалисты, как аналитики, инженеры-разработчики программного обеспечения и маркетологи с навыками интеграции ИИ в рабочие процессы, остаются наиболее востребованными.

«При этом все более значимым становится критический подход к использованию искусственного интеллекта, ведь важно применять технологию осознанно, а не слепо полагаться на нее», — считает Пак.

Меняется и сам процесс найма. При составлении резюме теперь необходимо учитывать фильтры ATS (Applicant Tracking System) — программного обеспечения, которое помогает работодателям автоматически отбирать кандидатов на первичном этапе.

«Чтобы повысить шансы на успех и пройти эти фильтры, важно адаптировать резюме под конкретную вакансию и правильно сформулировать ключевые слова, отражающие профессиональные навыки и достижения. Такой подход позволяет алгоритмам выделять релевантные отклики из большого числа кандидатов и передавать их рекрутерам. Среди эффективных формулировок — «Опыт успешной реализации проектов по внедрению CRM-систем», «Знание современных методов анализа данных», «Управление командой и контроль выполнения KPI», — поделилась специалист.

Несмотря на общий дефицит кадров, поиск работы остается сложным для соискателей.

«Компании ориентируются не на количество откликов, а на качество кандидатов, что делает процесс найма более длительным и избирательным. Решающую роль играют релевантный опыт, практические навыки и готовность к постоянному обучению», — констатировала пак.

