Российский нападающий «Рейнджерс» Панарин может стать одноклубником Овечкина

Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) интересуются российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Об этом сообщил в эфире The Hockey News инсайдер Эллиотт Фридман.

Согласно его информации, кандидатуру Панарина рассматривают «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз».

По информации СМИ, клуб, который 17 января объявил о начале перестройки команды, готов обменять Панарина. Текущий контракт Панарина с «Рейнджерс» рассчитан до лета 2026 года.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает $11,6 млн в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин отреагировал на отказ «Рейнджерс» продлевать контракт с ним.