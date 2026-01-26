Супруги развелись после 16 лет брака из-за облысения жены

SCMP: китаец развелся с женой из-за того, что она начала лысеть

В Китае мужчина развелся с женой, которая начала лысеть из-за кожного заболевания, после 16 лет брака. Об этом пишет The South China Morning Post (SCMP).

Живущая в провинции Хэнань 36-летняя женщина рассказала, что супруг презирал ее с тех пор, как два года назад она заболела. В итоге на ее макушке почти не осталось волос.

«Я посвятила себя семье. Я забочусь о нашем ребенке, стираю одежду, готовлю еду и занимаюсь другими домашними делами», — сообщила китаянка по фамилии Ли.

Она добавила, что муж не помогал ей с лечением и перестал брать ее на вечеринки и семейные встречи. Мужчина говорил, что это может негативно повлиять на его репутацию. В итоге он подал на развод и указал облысение в качестве его причины. История Ли вызвала большой отклик в соцсетях, многие пользователи осудили поведение ее бывшего супруга.

Прошлой осенью стало известно, что мужчина из Китая потерял все деньги, спонсируя жену, но в итоге остался один. Выпускник престижного Чжэцзянского университета тоже стал героем китайских соцсетей после публикации о своем неудавшемся браке.

Мужчина зарабатывал около $7 тыс. в месяц, работая «белым воротничком» в госпредприятии Ханчжоу, и практически все тратил на жену, с которой познакомился в онлайн-играх. Когда он потерял работу и стал курьером, супруга подала на развод.

Ранее россиянам объяснили, как не развестись после праздников.