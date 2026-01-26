Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Москве заметили редкое явление

Жители заметили в небе над Москвой световые столбы
Владимир Астапкович/РИА Новости

В ночь на 26 января жители Москвы заметили в небе над столицей световые столбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На опубликованных каналом фотографиях запечатлены лучи белого и бледно-желтого цветов.

Световые столбы — это оптическое явление, которое возникает из-за отражения света от плоских шестиугольных кристаллов льда. Столбы напоминают большие ледяные иглы. Чаще всего данное явление можно наблюдать в Антарктике и Арктике.

До этого в небе над Москвой наблюдалось солнечное гало, возникшее на фоне холодов. Солнечное гало — атмосферное оптическое явление, которое предстает в виде световой дуги, опоясывающей Солнце. Оно появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света преломляются и сияют в результате контакта с маленькими ледяными кристаллами.

Подобное явление можно увидеть в любое время года, однако наиболее эффектно оно выглядит зимой, при морозе и повышенной влажности.

Ранее над Барнаулом появились похожие на волны облака.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705835_rnd_7",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+