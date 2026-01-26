В Москве заметили редкое явление

В ночь на 26 января жители Москвы заметили в небе над столицей световые столбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На опубликованных каналом фотографиях запечатлены лучи белого и бледно-желтого цветов.

Световые столбы — это оптическое явление, которое возникает из-за отражения света от плоских шестиугольных кристаллов льда. Столбы напоминают большие ледяные иглы. Чаще всего данное явление можно наблюдать в Антарктике и Арктике.

До этого в небе над Москвой наблюдалось солнечное гало, возникшее на фоне холодов. Солнечное гало — атмосферное оптическое явление, которое предстает в виде световой дуги, опоясывающей Солнце. Оно появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света преломляются и сияют в результате контакта с маленькими ледяными кристаллами.

Подобное явление можно увидеть в любое время года, однако наиболее эффектно оно выглядит зимой, при морозе и повышенной влажности.

Ранее над Барнаулом появились похожие на волны облака.