Армия

Китай обучает боевые беспилотники на голубях

WSJ: Китайские инженеры обучают боевые беспилотники на ястребах и голубях
Станислав Красильников/РИА Новости

Армия Китая активно внедряет искусственный интеллект, роботов и БПЛА, при этом ученые копируют поведение животных, чтобы программировать технику максимально эффективным тактикам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Инженерам, изучающим боевые действия беспилотников в одном из ведущих китайских университетов, связанных с военными структурами, был нужен способ моделирования столкновений между роями беспилотников в реальном времени. В поисках вдохновения они обратились к природе», — пишет издание.

Как отмечается, в 2024 году китайские инженеры получили патент от министерства обороны на создание роев боевых беспилотников. Исследователи выбрали ястребов в качестве образца поведения для БПЛА при координированной атаке. Наблюдая за тем, как птицы выбирают добычу, они обучили дроны выделять и уничтожать наиболее уязвимые летательные аппараты противника. Тактике защиты ученые запрограммировали дроны, исходя из наблюдений за голубями. В итоге в ходе испытания в формате «пять на пять» атакующие БПЛА уничтожили всех обороняющихся за 5,3 секунды, пишет издание.

До этого российские ученые создали систему управления БПЛА, скопировав нервную систему птиц. Инженеры в этом проекте поставили целью научить летать дроны между деревьев.

Ранее на видео показали первого в мире летающего человекоподобного робота.

