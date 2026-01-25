БПЛА атаковали четыре региона России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над четырьмя регионами страны 13 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Один БПЛА нейтрализовали в Курской области, по два — в Крыму и Брянской области, а восемь — в Ростовской области.

До этого в станице Федоровской Краснодарского края обломки украинского беспилотника повредили забор воскресной школы, а в двух учреждениях были разбиты несколько окон. Среди местных жителей никто не пострадал.

Кроме того, в Северском районе края пострадала высоковольтная линия электропередачи. Из-за этого в регионе произошло частичное отключение света: поселок Черноморский оказался обесточен.

