Из-за непогоды в США без света остались более миллиона домов

В США снежная буря оставила без электричества более миллиона домов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PowerOutage.

По его данным, перебои с электроэнергией затронули 1 075 302 домохозяйства. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Теннесси, где без света остались свыше 340 тыс. потребителей. Существенные перебои с электроснабжением зафиксированы также в Миссисипи, Луизиане, Джорджии, Техасе и Кентукки.

25 января сообщалось, что Национальный аэропорт им. Рональда Рейгана в Вашингтоне полностью прекратил полеты из-за снежной бури. В столице Соединенных Штатов закрыты все городские музеи и зоопарк.

До этого США накрыл ледяной шторм «Ферн», один из мощнейших за последние 100 лет. Последствия бури затронули более чем 200 млн жителей. В ряде городов уже произошли блэкауты, в 22 штатах введен режим ЧС, отменено более 10 тыс. рейсов. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности экстренных служб к «Ферну».

Ранее стало известно, что в американских магазинах начали заканчиваться продукты на фоне зимнего шторма.