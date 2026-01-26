Ледяная буря и рекордные холода унесли жизни семи американцев

CNN: семь человек погибли из-за снежной бури в США

В США по меньшей мере семь человек погибли из-за рекордных морозов и непогоды, передает CNN.

Телеканал отмечает, что более 1 млн жителей на северо-востоке и юге страны остались без электричества из-за зимнего шторма. Отключения могут продлиться несколько дней.

США накрыл ледяной шторм «Ферн», один из мощнейших за последние 100 лет. Последствия бури затронули более чем 200 млн жителей. В ряде городов уже произошли блэкауты, в 22 штатах введен режим ЧС, отменены тысячи рейсов. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности экстренных служб к «Ферну».

Шторм называют «историческим» из-за масштабов нарушений в работе инфраструктуры. Американцы начали скупать товары первой необходимости. Повышенным спросом пользуются также батарейки, консервы и средства гигиены. По прогнозу, метель, снег и ледяной дождь продолжатся до конца месяца.

Ранее американцам посоветовали не доверять «Погоде» от Apple.