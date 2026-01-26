Размер шрифта
Общество

На фоне блэкаутов украинцы наводнили курорт Буковель

«Страна.ua»: украинцы массово едут на курорт Буковель, где нет проблем со светом
Nikolay Ivaschenko/Global Look Press

В Буковеле на западе Украины произошел наплыв туристов на фоне блэкаутов в стране. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинская газета уточняет, что на курорте нет отключений света, потому что он импортирует электричество напрямую из Европы.

В ночь на субботу, 24 января, российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины и поразили завод по производству беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ. По неподтвержденной информации, российские военные задействовали сверхзвуковые ракеты Х-22, которые не применялись в зоне СВО с лета 2022 года.

В результате удара в Киеве и Харькове прогремели взрывы и произошел блэкаут — без электричества остались более 1,2 млн человек. Руководитель украинской энергокомпании ДТЭК утверждает, что страна близка к гуманитарной катастрофе. На этом фоне президент республики Владимир Зеленский призвал западных партнеров не медлить с поставками систем противовоздушной обороны.

Ранее Словакия решила передать ноту протеста послу РФ.

