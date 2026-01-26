Размер шрифта
Медведев допустил ответ специальным оружием после атаки на резиденцию Путина

Медведев заявил, что на атаку на резиденцию Путина могли ответить спецоружием
Екатерина Штукина/РИА Новости

Атака украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для применения Россией специального оружия. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

Политик назвал атаку на резиденцию российского президента «чрезвычайно опасными играми» и отметил, что она могла бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия.

Медведев подчеркнул, что европейцы, а при администрации предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и американцы, постоянно провоцировали Москву на принятие жестких решений. И эти провокации продолжаются.

В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать резиденцию Путина на Валдае в Новгородской области. В России назвали инцидент террористическим актом, пообещав «недипломатический» ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о личном участии Зеленского в планировании атак на резиденцию Путина. 

