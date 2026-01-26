Стало известно, почему в российской школе не объявили карантин после случая туберкулеза

В Петербурге у сотрудницы столовой выявили туберкулез, но не объявили карантин

У мойщицы посуды в школе №575 Санкт-Петербурга выявили туберкулез (заразное инфекционное заболевание, вызванное бациллой Коха; чаще всего поражает легкие и передается при кашле или чихании), сообщил в Telegram-канале главы администрации Приморского района города Богдан Заставный.

Чиновник уточнил, что это произошло 19 января. Сразу после этого в учебное заведение выехал врач, все помещения продезинфицировали и обследовали сотрудников пищеблока. Роспотребнадзор и медицинские организации составили план внеочередного обследования учащихся и сотрудников школы.

По словам главы района, у заболевший перед началом работы была действующая санитарная книжка. Женщина прошла флюорографическое обследование легких.

«Заболевание не требует введения карантина в образовательном учреждении», — написал Заставный и добавил, что лично контролирует ситуацию, а здоровью и жизни детей и коллектива школы ничто не угрожает.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в одной из школ Санкт-Петербурга у повара выявили открытую форму туберкулеза, но карантин не объявили. Про болезнь сотрудника узнали, когда «пол-школы начало задыхаться и кашлять каждый день». Только тогда повара уволили.

Ранее герой мема «Шоколад не виноват» заболел туберкулезом в тюрьме.