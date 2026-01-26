Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Стало известно, почему в российской школе не объявили карантин после случая туберкулеза

В Петербурге у сотрудницы столовой выявили туберкулез, но не объявили карантин
Turistas/Shutterstock/FOTODOM

У мойщицы посуды в школе №575 Санкт-Петербурга выявили туберкулез (заразное инфекционное заболевание, вызванное бациллой Коха; чаще всего поражает легкие и передается при кашле или чихании), сообщил в Telegram-канале главы администрации Приморского района города Богдан Заставный.

Чиновник уточнил, что это произошло 19 января. Сразу после этого в учебное заведение выехал врач, все помещения продезинфицировали и обследовали сотрудников пищеблока. Роспотребнадзор и медицинские организации составили план внеочередного обследования учащихся и сотрудников школы.

По словам главы района, у заболевший перед началом работы была действующая санитарная книжка. Женщина прошла флюорографическое обследование легких.

«Заболевание не требует введения карантина в образовательном учреждении», — написал Заставный и добавил, что лично контролирует ситуацию, а здоровью и жизни детей и коллектива школы ничто не угрожает.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в одной из школ Санкт-Петербурга у повара выявили открытую форму туберкулеза, но карантин не объявили. Про болезнь сотрудника узнали, когда «пол-школы начало задыхаться и кашлять каждый день». Только тогда повара уволили.

Ранее герой мема «Шоколад не виноват» заболел туберкулезом в тюрьме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705895_rnd_7",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+