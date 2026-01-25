Зеленский раскрыл подробности переговоров по Украине в ОАЭ

Зеленский: в ОАЭ обсуждался план по урегулированию на Украине из 20 пунктов

На трехсторонней встрече по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби участники обсуждали план, состоящий из 20 пунктов. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе, передает РИА Новости.

«Была трехсторонняя встреча впервые за долгое время, она была не только среди дипломатов, но и среди военных. Обсуждается 20-пунктный план и проблемные вопросы, их много», — сказал глава республики.

Зеленский добавил, что у России и Украины разные позиции на переговорах. При этом, по его словам, США хотят найти компромисс, для чего и организуются подобные встречи.

В ночь на 23 января президент России Владимир Путин провел встречу с американской делегацией, которую возглавил спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В нее также вошли основатель компании Affinity Partners, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома по экономическим вопросам Джошуа Грюнбаум.

Затем в столице ОАЭ прошли два раунда встреч между РФ, США и Украиной. Как сообщал канал CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, на переговорах по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби стороны смогли разрешить сразу несколько проблемных вопросов, которые, однако, не касались территорий. Журналисты пишут, что, по словам американских официальных лиц, переговоры «превзошли ожидания», а атмосфера в зале была «очень оптимистичной, позитивной и конструктивной».

Ранее делегации России, Украины и США пообедали вместе после переговоров в Абу-Даби.