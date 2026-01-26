Медведев рассказал, ответили ли США на предложение Путина по ДСНВ

Медведев: Россия пока не получила от США ответа на предложение Путина по ДСНВ

Россия пока не получила от США официального ответа на предложение президента РФ Владимира Путина продлить ограничения, установленные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что в сентябре 2025 года глава государства выдвинул инициативу по добровольному сохранению двумя сторонами приверженности лимитам по ДСНВ еще в течение года после завершения договора. Путин подчеркнул, что эта мера может быть жизнеспособной только при условии, что Соединенные Штаты будут действовать аналогичным образом и не сделают шаги, которые нарушают сегодняшний паритет.

«Реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США. Однако предметного официального ответа на наше предложение мы от Вашингтона пока не получили», — сказал зампред Совбеза.

Он напомнил, что срок действия договора заканчивается 5 февраля текущего года. По словам Медведева, нужно дождаться этого дня и посмотреть, будет ли со стороны Вашингтона какая-то содержательная реакция на инициативу Москвы.

«Теоретически, если смотреть на календарь, небольшие шансы для позитивных решений еще остаются. Если никакой конкретики от Вашингтона мы так и не услышим, значит, будем исходить из реальных шагов американской стороны», — добавил зампред Совбеза.

27 ноября 2025 года Путин заявил, что если Соединенные Штаты не захотят ничего делать в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, то и не надо.

22 сентября того же года президент РФ сообщил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Он отметил, что в связи с этим Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору.

