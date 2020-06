В Кремле прокомментировали мемуары Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с книгой экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, передает РИА «Новости».

Ранее в ведущих американских СМИ США появились отрывки из книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме»). В ней американский лидер Дональд Трамп показан не с самой лучшей стороны, его действия подвержены критике.

Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию произведения, решив, что это нужно согласовать с Белым домом, чтобы выяснить, есть ли в ней секретные данные.

