Вучич заявил, что для любого решения по Косово потребуется согласие России

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения со стороны Российской Федерации, сообщает ТАСС.

«Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию», — сказал Вучич.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и частично признанной республики Косово провести переговоры 27 июня в Вашингтоне по вопросу урегулирования двухсторонних территориальных споров.

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