Эксперт: в России наличествуют те, кто всегда будет против происходящего в стране

Мнение движения «Голос» по поводу поправок в Конституцию и процесса голосования уместно, но не всегда профессионально, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«В качестве базовых элементов при организации голосования в посткарантинный период обращают на себя внимание два момента. Во-первых, это четкий разбор практик различных стран. Где, что и как применялось, от чего приходилось отказываться, какие новые процедуры и механизмы волеизъявления привносились в электоральные процессы на фоне мер борьбы с распространением коронавируса, а также последствия уже отменяемых карантинов. Здесь есть чему поучиться и что сравнить с нашей практикой. Это тот случай, когда можно и нужно учиться на чужом опыте.

Во-вторых, это морально-этические вопросы оценки принимаемых мер. И это тоже важнейший элемент нашей жизни. Всегда интересно наблюдать, как ряд оппозиционных структур начинают рассказывать о нарушениях, фальсификациях и черных технологиях еще до того, как что-то произошло. Еще нет никакого голосования. Но оно заранее объявляется нелегитимным. При этом непрозрачными объявляются процедуры, открыто и позитивно традиционно используемые в ряде стран. При том что там – это норма, у нас – это сразу чрезвычайная ситуация… И здесь речь должна идти именно о технологиях формирования общественного мнения, а не о заботе о реальной прозрачности избирательных процедур.

Россия – демократическая страна, поэтому у нас есть различные организации: государственные, некоммерческие, негосударственные и др. И все имеют право высказывать свою позицию, при этом у многих она может быть диаметрально противоположная. Есть организации, которые специализируются на том, чтобы критиковать российские власти в любой ситуации. Это их «фишка», они свою точку зрения несут в публичное пространство.

Что касается движения «Голос», он всегда специализировался на контроле за избирательными процедурами в ходе голосования. Сейчас, казалось бы, еще и критиковать нечего: голосование не состоялось. Высказываясь о самих поправках в Конституцию, они заходят на чужую территорию. Сами они не позиционируют себя как юристы, которые занимаются принципами государственного строительства. Как и любые граждане нашей страны, члены «Голоса» имеют право высказать свое мнение по поводу поправок в Конституцию, такая возможность им будет предоставлена и в день опроса.

Частные мнения представителей «Голоса» по поводу поправок в Конституцию – это нормально, но это не профессиональная точка зрения. А та критика, которую они высказывают по поводу организации голосования, преждевременна, потому что его еще не было. Центризбирком буквально пару дней назад опубликовал свои предложения на этот счет.

Кроме того, не нужно путать проведение голосования с проведением выборов, это разные законодательства. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию – это решение, принятое президентом. Чтобы по действующему законодательству вступили в действие те поправки, которые были озвучены, голосование не требовалось. Есть конституционная процедура, и она уже полностью соблюдена: проголосовали две палаты парламента, законодательные органы власти субъектов федерации, решение фактически принято. Общероссийское голосование просто подтверждает или не подтверждает мнение граждан по данному вопросу. На мой взгляд, ломать здесь копья – бессмысленно.

Есть структуры, которые всегда будут принципиально против того, что происходит в РФ. Вводят электронное голосование – безобразие, не вводят электронное голосование – почему не вводят? Будет один день для голосования – какое безобразие, всего один день, никто не успеет выразить свое мнение, дадут неделю на голосование – какое безобразие, будет больше подтасовок… Любое действие будет критиковаться, это хлеб данных организаций, они на этом живут, это их капитализация», — отметил Солонников.