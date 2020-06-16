Лавров высказался по ситуации на Корейском полуострове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в мире между Пхеньяном и Сеулом и намерена дальше побуждать стороны к мирному диалогу, сообщает РИА «Новости».

«Мы выступаем за развитие межкорейского диалога в интересах нормализации отношений между двумя корейскими государствами, между Севером и Югом и за урегулирование всего комплекса проблем этого региона исключительно мирными дипломатическими средствами», — сказал глава МИДа.

Он отметил, что в настоящее время у РФ и КНР существует дорожная карта по комплексному урегулированию проблем в Корее. Россия намерена руководствоваться этим подходом.

Ранее в офисе межкорейской связи в городе Кэсон произошел взрыв.

Министерство объединения Республики Корея заявило, что взрыв был совершен Северной Кореей. Это случилось всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон предупредила: «вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи».

После взрыва южнокорейские военные ужесточили наблюдение вблизи напряженных пограничных районов и усилили готовность к возможным столкновениям.

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