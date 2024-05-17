Названа причина поражения «Каролины» в серии с «Рейнджерс»

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», назвал для «Газеты.Ru» причины поражения «Каролины Харрикейнз» в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», отметив игру «ураганов» в большинстве.

«По игре ли вот было 3-0 изначально? Не знаю, мне кажется, скорее да, чем нет. Хотя понимаю людей, которые говорят, что «Каролина» не заслужила 0-3, и все такое. Но в серии, где, грубо говоря, никакая из команд не имеет преимущества в формате 5 на 5, а если имеет, то не может его реализовать, на первую роль выходит игра в неравных составах. Игру в неравных составах «Каролина» просто в труху провалила даже в пятом матче, который она выиграла, потому что она опять пропустила, играя в большинстве. Вот так играть в формате 5 на 4, ну это просто самоубийство. Помню третью игру, где «Рейнджерс» могли шайбы три забивать, наверное, в меньшинстве. Так играть нельзя. И большинство «Каролины», оно тоже разладилось. Оно было неплохое по регулярке, но в серии против «Рейнджерс» с их активным меньшинством и с их вот этими очень цепкими игроками, нападающими в первую очередь, которые играют там 4 на 5, типа Зибанежада, Трочека или Крайдера, это очень тяжело», — рассказал Майков.

«Рейнджерс» вели в серии со счетом 3-0, затем проиграли два матча подряд, но смогли победить в шестой встрече, отыгравшись с 1:3 по ходу матча, и закрыть противостояние. Теперь в финале Восточной конференции ньюйоркцы сыграют с победителем противостояния «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», где «пантеры» ведут со счетом 3-2.

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