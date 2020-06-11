Лавров нанесет первый зарубежный визит с начала пандемии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июня прилетит в Белград, что станет его первым зарубежным визитом с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, визит главы российского внешнеполитического ведомства в Сербию будет рабочим.

«В ходе визита запланирована встреча с президентом этого государства, господином (Александром) Вучичем, переговоры с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Сербии господином (Ивицей) Дачичем», — рассказала Захарова.

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