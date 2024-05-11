Бывший тренер сборной России объяснил увольнение Заварухина из «Трактора»

Бывший главный тренер сборной России и клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Плющев прокомментировал отставку Алексея Заварухина их челябинского «Трактора», объяснив ее в том числе и непониманием своей работы людьми, управляющими отечественными клубами.

«В наше время, к сожалению, не бывает такого, что какого-то тренера можно было бы назвать универсальным для всех команд. У любого клуба есть своя история, предыстория, уникальная хоккейная культура, есть свой болельщик, который воспринимает все по-особенному. Поэтому, что тренеры и игроки ходят туда-сюда, говорит нам о том, что люди, которые занимаются такими делами, не всегда все понимают так, как этого требует ситуация», — приводит слова Плющева Legalbet.

Знаменитый тренер не стал говорить о том, что хотел бы видеть Заварухина в дальнейшем в клубах КХЛ, но просто пожелал коллеге удачи в дальнейшей карьере, а также отметил, что главных тренеров берут на работу, зная, что впоследствии уволят, так что принимать отставку близко к сердцу не стоит.

«Трактор» под руководством Заварухина вышел в полуфинал Кубка Гагарина в завершившемся сезоне, выбив по дороге во втором раунде московское «Динамо» (4-0). Однако на следующей стадии челябинцы всухую проиграли серию ярославскому «Локомотиву» (0-4).

По окончании сезона руководство «Трактора» пригласило на пост главного тренера канадца Бенуа Гру, предложив Заварухину возглавить фарм-клуб, отчего тот отказался.

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