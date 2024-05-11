Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван игрок «Зенита», из-за которого у команды проблемы

Экс-футболист Зазулин: игра Кассьеры весной создала проблемы «Зениту»

close
100%
Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Игорь Зазулин высказался о неудачах команды Сергея Семака, назвав нападающих команды Маттео Кассьеру и Ивана Сергеева главными причинами низкой результативности сине-бело-голубых и проблем с набором очков в весенних матчах.

«Проблемы «Зенита» с результативностью и набором очков в последних матчах, конечно, связаны с тем, что Кассьерра скомкано проводит весеннюю часть чемпионата. По Сергееву также видно, что ему не хватает игровой практики, что, безусловно, сказывается на нападающем», — цитирует Зазулина Legalbet.

Причем бывший футболист считает, что нападающие «Зенита» раньше были на одном уровне, но из-за потери Сергеевым игрового тонуса он сейчас смотрится хуже. При этом колумбиец также сдал и забивает куда меньше, чем в осенней части сезона.

Кассьера по-прежнему единолично возглавляет список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги с 16 мячами. Всего же за весь сезон он поучаствовал в 34 матчах, отметившись в них 19 голами и семью результативными пасами. На счету Сергеева 11 голов и три голевые передачи в 36 проведенных играх.

Ранее надежду российского футбола призвали не уезжать в Европу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами