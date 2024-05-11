Назван игрок «Зенита», из-за которого у команды проблемы

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Игорь Зазулин высказался о неудачах команды Сергея Семака, назвав нападающих команды Маттео Кассьеру и Ивана Сергеева главными причинами низкой результативности сине-бело-голубых и проблем с набором очков в весенних матчах.

«Проблемы «Зенита» с результативностью и набором очков в последних матчах, конечно, связаны с тем, что Кассьерра скомкано проводит весеннюю часть чемпионата. По Сергееву также видно, что ему не хватает игровой практики, что, безусловно, сказывается на нападающем», — цитирует Зазулина Legalbet.

Причем бывший футболист считает, что нападающие «Зенита» раньше были на одном уровне, но из-за потери Сергеевым игрового тонуса он сейчас смотрится хуже. При этом колумбиец также сдал и забивает куда меньше, чем в осенней части сезона.

Кассьера по-прежнему единолично возглавляет список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги с 16 мячами. Всего же за весь сезон он поучаствовал в 34 матчах, отметившись в них 19 голами и семью результативными пасами. На счету Сергеева 11 голов и три голевые передачи в 36 проведенных играх.

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