Израиль начал военные операции в Джабалии на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить операции, целью которых является противодействие возвращению членов ХАМАС в город Джабалия на севере сектора Газа. Об активизации действий военных в данном районе анклава заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Мы засекли попытки ХАМАС в последние недели восстановить свой военный потенциал в Джабалии и проводим операцию в этом районе для устранения этой угрозы», — сказал Хагари.

Накануне стало известно, что военный кабмин Израиля одобрил расширение операции в Рафахе на юге сектора Газа. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что нынешние действия Израиля не являются вторжением или крупной наземной операцией.

Позже в ХАМАС отметили, что движение еще не вышло из переговорного процесса по перемирию в Газе, однако диалог приостановлен из-за действий Израиля.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.