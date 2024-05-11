Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Такая судьба у нас»: в «Зените» отреагировали на поражение от ЦСКА

Тренер «Зенита» Семак о поражении от ЦСКА: такая судьба у нас на сегодня

close
100%
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги поражения от московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Без забитых мячей побед не бывает. К сожалению, в очередной раз очень обидная ошибка, которая привела к пенальти, который решил исход матча. Что касается таких пенальти. Что делать. Видно, такая судьба у нас на сегодняшний день. Пока шанс есть, будем биться», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко. ЦСКА поднялся на шестую позицию, в активе футболистов Владимира Федотова 42 балла.

Ранее «Зенит» показал худший результат с 2005 года по поражениям за сезон РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами