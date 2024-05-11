«Такая судьба у нас»: в «Зените» отреагировали на поражение от ЦСКА

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги поражения от московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Без забитых мячей побед не бывает. К сожалению, в очередной раз очень обидная ошибка, которая привела к пенальти, который решил исход матча. Что касается таких пенальти. Что делать. Видно, такая судьба у нас на сегодняшний день. Пока шанс есть, будем биться», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко. ЦСКА поднялся на шестую позицию, в активе футболистов Владимира Федотова 42 балла.

Ранее «Зенит» показал худший результат с 2005 года по поражениям за сезон РПЛ.