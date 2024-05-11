Бывший вице-президент ФИФА раскритиковал уровень российских футболистов

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и экс вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков назвал посредственным уровень футболистов Российской премьер-лиги, а также отметил, что у чемпионата нет настоящего лидера не только в таблице, но и по игре.

«В РПЛ сейчас нет стабильного лидера не только по очкам, но и по игре. «Зенит» хорошо играет, но потом проваливается, «Краснодар» играет — проваливается, то же самое можно еще про много команд говорить. Нет ни одного клуба в чемпионате России на данный момент, который показывал бы стабильную игру», — цитирует Колоскова Legalbet.

По мнению многолетнего главы российского футбола, такая ситуация сложилась из-за недостаточно высокого уровня собранных сейчас в РПЛ футболистов. Колосков отметил, что игроки допускают во время матчей ошибки, которые просто не должны случаться на таком уровне, а также не могут отдать точную передачу на несколько метров.

В данный момент «Зенит» из Санкт-Петербурга лидирует в таблице с 51 очком после 28 туров. У «Краснодара» 50 баллов при таком количестве игры, причем обе команды уступили в своих матчах в этот уикенд. Имеющее возможность выйти на первую строчку московское «Динамо», набравшее 50 очков за 27 встреч, в данный момент уступает в Калининграде со счетом 1:2 находящейся в зоне прямого вылета калининградской «Балтике».

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