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Найден фактор, повышающий риск летального исхода при ожирении в три раза

ECO: нездоровый состав мышц втрое повышает риск летального исхода при ожирении

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Shutterstock

Плохое состояние мышц у людей с ожирением связано с повышением риска летального исхода в три раза. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (ECO).

Предыдущие данные продемонстрировали, что у людей с ожирением мышечная масса выше среднего, однако сила мышц ниже, чем у людей со здоровым весом. В новом исследовании ученые оценили состав мышц у 56 тысяч британцев.

Почти десять тысяч пациентов (средний возраст 64,4 года) страдали ожирением. У 20% из них был нездоровый состав мышц, например, большая доля жира в мышечной ткани или недостаточный объем мышц. Их риск раннего летального исхода в течение четырех лет был в три раза выше, чем у участников с нормальным составом мышц. Чаще всего причинами летального исхода были ишемическая болезнь сердца и гипертония.

При учете других факторов (силы хвата рук, наличия дибета 2 типа, вредных привычек и физической активности) неблагоприятный состав мышц был связан с повышением риска летального исхода на 70%.

Ранее ученые выяснили, что высокие люди с жиром на животе склонны к раку кишечника.

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