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Президент Чехии назвал условие отказа Киева от вступления в НАТО

Павел: отказ Киева от членства в НАТО можно обменять на гарантии безопасности

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David W Cerny/Reuters

Украина могла бы отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности в ходе переговоров. С таким заявлением вступил президент Чехии Петр Павел в интервью австрийскому изданию Die Presse.

«Членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. Например, на гарантии безопасности, когда речь идет о военном присутствии», — сказал чешский лидер.

Павел отметил, что в ЕС существует ложное убеждение, что если прекратить поддержку Украины, конфликт закончится. «Но этого не произойдет», – подчеркнул политик.

Кроме того, он выразил сожаление из-за разницы во взглядах ряда стран на мировой порядок. По его словам, изначально Евросоюз был основан на идеалах свободы, демократии, свободного рынка, достоинства и прав для всех, однако позже многие страны отошли от этих принципов.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО по-прежнему не планирует отправлять на Украину свои войска, военный блок не желает прямой конфронтации с Россией.

Ранее ЕС согласовал гарантии безопасности для Украины без отправки военных.

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