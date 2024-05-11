Водителю упавшего в Мойку автобуса долгое время не давали отдыхать

Водителю Рахматшоху Курбонову, находившемуся за рулем автобуса, упавшего в реку Мойку в Петербурге, в течение нескольких дней не обеспечивали необходимое время отдыха. Об этом сообщили в Следственном Комитете России.

«По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха», – говорится в сообщении ведомства.

Там также указано, что в качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавший перевозку людей. По данным СК, он был обязан контролировать режим трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режим отдыха сотрудников.

Накануне жена водителя Курбонова рассказала, что ее муж пришел домой около двух часов ночи, до того приступив к работе с пяти утра. А уже спустя пять часов его разбудили и велели снова садиться за руль. По словам женщины, на здоровье супруг не жаловался, но могла сказаться усталость.

10 мая около часа дня в районе дома №69 на Большой Морской улице в Петербурге автобус упал с моста в реку Мойку. Пострадавших направили в медучреждения. К сожалению, выжили не все.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.