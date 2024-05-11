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В «Краснодаре» заявили, что клуб еще не выбыл из чемпионской гонки

Игрок «Краснодара» Олусегун: мы не выбыли из золотой гонки РПЛ

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ФК «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун после поражения от московского «Спартака» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что команда еще продолжает сражаться за победу. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не получилось сегодня показать свои лучшие качества. Но думаю, что в следующем матча мы выйдем на поле более сильными. Мы не выбыли из золотой гонки. До сих пор боремся за первое место. У нас еще два матча впереди», — заявил футболист.

«Краснодар» после этого поражения продолжает располагаться на втором месте в турнирной таблице национального первенства. В активе «быков» 50 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», в активе которого 51 балла. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл матч 28-го тура московскому ЦСКА.

«Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Клуб, которым руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, имеет 46 баллов.

До конца чемпионата красно-белые еще сыграют с «Рубином» и «Оренбургом», «Краснодар» проведет матчи против «Сочи» и «Динамо».

Ранее в ЦСКА объяснили, почему Игорь Акинфеев не сыграл с «Зенитом».

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