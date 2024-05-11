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Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде

Губернатор Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде и работой ВС России

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы России работают в Белгороде и Белгородском районе. Так губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил в своем Telegram-канале громкие звуки, которые слышны в городе и районе.

«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ», — написал он.

Вечером 11 мая Гладков сообщил о десятках пострадавших мирных жителей при массированном обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района.

По его словам, по предварительным данным, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они были доставлены в городские медучреждения.

В этот же день Гладков рассказал, что поселок Красное в Шебекинском городском округе попал под обстрел ВСУ.

Он заявил, что в результате были повреждены линии электропередачи, без света частично остаются жители сел Красное и Муром.

Накануне в Минобороны России сообщили, что силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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