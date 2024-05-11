Хакеры из КНДР похитили у Южной Кореи терабайт данных судов

Неизвестная организация, за которой, по предположению южнокорейских властей, может стоять северокорейская группировка хакеров «Лазарус», за два года скачала из систем судов страны более тысячи гигабайт данных. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на данные правоохранителей.

По информации полиции, национальной разведывательной службы и прокуратуры Республики Корея, внедрение в компьютерные сети судов страны произошло еще в январе 2021 года. Вплоть до 9 февраля 2023 года на восемь серверов, некоторые из которых расположены за границей, выкрали данных на 1,14 тысячи Гб.

Силовики отметили, что удалось установить данные только по чуть более 5 тысячам файлов общим размером в 4,7 Гб, которые были размещены на одном из серверов в Южной Корее. Среди них – письменные показания, кредитные отчеты, свидетельства о браке, медицинские заключения и прочие документы, содержащие личную информацию, включая паспортные данные, информацию о финансах и данные о прохождении воинской службы.

До этого эксперты по кибербезопасности из компании TRM Labs сообщили, что за 2023 год связанные с КНДР хакеры по всему миру украли криптовалюту на сумму не менее $600 млн. В компании назвали хакерские атаки важным механизмом получения доходов для пострадавшей от санкций Северной Кореи.

Ранее хакеры из КНДР добыли оборонные секреты Южной Кореи.