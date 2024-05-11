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Россиянке за три дня вылечили нервный тик, от которого она страдала 20 лет

КП-Тюмень: 20-летний нервный тик женщины вылечили ботулотоксином за три дня

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В Ишиме врачи областной больницы №4 вылечили пенсионерку от многолетнего нервного тика. Об этом сообщает КП-Тюмень.

Пациентка рассказала, что нервный тик начался у нее 20 лет назад после ДТП. Постепенно сокращения мышц стали более выраженными. В итоге глаз стал закрываться во время тика, а чтобы вновь открыть его, приходилось приложить немало сил.

Невролог предложил женщине пройти курс ботулинотерапии. Такое лечение уже предлагали женщине, но она отказалась из-за дороговизны. В этот раз процедура была оплачена страховой компанией по полису ОМС.

Женщина увидела эффект уже на третий день: глаз открылся, непроизвольные сокращения века прекратились.

До этого офтальмолог рассказала, что к глазному нервному тику могут привести стресс, неправильно подобранные линзы или очки, а также кофеин и алкоголь. Лечение обычно не требуется, так как состояние проходит само. Если тик сохраняется, нужно обратиться к офтальмологу. Если он не найдет причину проблемы, то перенаправит к неврологу.

Ранее инфаркт у россиянина приняли за межреберную невралгию.

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