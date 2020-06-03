В Кремле оценили желание Трампа подписать ядерный пакт с Россией
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о желании заключить ядерный пакт с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, министры иностранных дел США и РФ должны интенсифицировать работу, так как время по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) уходит.
Договор СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений заканчивает свое действие в 2021 году. Для продления ДСНВ США выдвинули ряд условий, ранее не входивших в договор.
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