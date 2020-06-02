Трамп обвинил Байдена в слабости в ситуации с беспорядками в США

Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата на пост президента экс-вице-президента Джо Байдена в проявлении слабости в ситуации с беспорядками в стране. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

Он отметил, что Байден находится в политике уже более 40 лет, однако он «ничего не сделал».

Глава Белого дома подчеркнул, что слабость не поможет победить анархистов, мародеров и бандитов.

По его мнению, Байден притворяется, что имеет «ответы на вопросы», однако он не знает самих вопросов.

«Джо (Байден. — примечание «Газеты.Ru») был политически слабым всю жизнь», — заключил Трамп.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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