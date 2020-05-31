В Совфеде похвалили Трампа после слов о возможном приглашении России на G7
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В Совфеде заявили, что президент США Дональд Трамп «чертовски прав», если действительно считает, что состав G7 («Большой семерки») устарел и стал лишь «клубом друзей Соединенных Штатов». Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Накануне Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит «Большой семерки», который он планирует перенести с июня на сентябрь.
По мнению сенатора, Трамп может не чувствовать, что «G7 правильно представляет происходящее в мире».
Пушков считает, что главе США не отказать в смелости суждений, однако «его желания часто расходятся с его же политикой».
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