В Совфеде похвалили Трампа после слов о возможном приглашении России на G7

В Совфеде заявили, что президент США Дональд Трамп «чертовски прав», если действительно считает, что состав G7 («Большой семерки») устарел и стал лишь «клубом друзей Соединенных Штатов». Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Накануне Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит «Большой семерки», который он планирует перенести с июня на сентябрь.

По мнению сенатора, Трамп может не чувствовать, что «G7 правильно представляет происходящее в мире».

Пушков считает, что главе США не отказать в смелости суждений, однако «его желания часто расходятся с его же политикой».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что хочет перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него РФ

— В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7