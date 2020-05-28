США: лидеры G7 положительно оценивают идею очного саммита

США получили положительные отклики от лидеров G7 об идеи провести саммит очно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни.

«Мы получаем положительные отклики от мировых лидеров», — ответила Макинэни на вопрос, обсуждалась ли с другими лидерами G7 возможность проведения саммита очно.

Ранее США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса, подчеркнув, что в очной встрече заинтересованы все лидеры большой семерки.

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