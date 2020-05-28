Предпосылок для встречи «нормандской четверки» на данный момент нет

Директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что все участники «нормандской четверки» сходятся во мнении, что на данный момент предпосылок для проведения саммита в данном формате нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все участники процесса украинского урегулирования считают, что в настоящее время предпосылок для созыва очередного саммита в нормандском формате нет.

Парамонов добавил, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на осуществлении договоренностей, которые были достигнуты на последней встрече в Париже 9 декабря 2019 года.

«Ведь из девяти пунктов итогового документа этого саммита выполнено, да и то частично, лишь одно – обмен удерживаемых лиц», — указал директор департамента российского МИД.

На саммите 9 декабря 2019 года стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца, чтобы продолжить работу по урегулированию конфликта в Донбассе.

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