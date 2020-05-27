У главы Удмуртии обнаружили коронавирус

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что заразился коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что представляет, когда мог контактировать с заболевшим человеком. По его предположениям, это произошло после 21 мая.

Бречалов также отметил, что круг его контактных лиц минимальный. Многим из тех, с кем он общался, уже сделали тест на COVID-19 — всем пришли отрицательные результаты.

В пресс-службе главы региона сообщили, что его семья находится на самоизоляции в другом месте уже три месяца, поэтому со своими родными он не контактировал.

Там также добавили, что сам Бречалов чувствует себя отлично и сейчас находится в своей резиденции, работает.

Согласно последним данным, в России выявлено 370,6 тыс. случаев коронавируса нового типа, выздоровели 142,2 тыс. человек, скончались 3968.