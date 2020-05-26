Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе

Выход США из Договора по открытому небу практически не отразится на России, но станет проигрышем для самого Вашингтона, считает Die Welt.

Издание отмечает, что американцы потеряют возможность летать над российской территорией и не смогут публиковать и обсуждать по дипломатическим каналам данные, полученные со спутников. Другие же страны из блока НАТО продолжат полеты и будут получать изображения российской военной инфраструктуры.

Кроме того, по мнению Die Welt Москва не потеряет от выхода США из сделки, так как 90% полетов в рамках соглашения совершала в Европе, а не в США.

Если Москва ответит на действия США зеркальным выходом, то Договор об открытом небе станет историей, пишет издание.

Ранее США вышли из Договора по открытому небу. Причиной выхода стал якобы тот факт, что Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

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