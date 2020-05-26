Песков заявил, что не располагает информацией о состоянии Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно никакой информации о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщали, что у Кадырова заподозрили коронавирус и он был доставлен в Москву. Однако спикер парламента Чечни и глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что чеченский глава здоров.

«Я не располагаю никакой информацией. Я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь. Я обязательно узнаю», — сказал Песков.

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