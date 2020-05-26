На Украине возбудили дело из-за прослушки разговора Порошенко с Байденом

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора бывшего президента страны Петра Порошенко с прежним вице-президентом США Джо Байденом. Об этом информирует «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден предлагает занимавшему на то время пост президента Украины Петру Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

«Ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете Порошенко», — указано в сообщении.

Кроме того, издание опубликовало выписку из Единого реестра досудебных расследований, согласно которой незаконное использование технических средств добывания информации могло навредить государственным интересам.

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