Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью «вбросов» дезинформации о рейтингах российский власти и ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соединенным Штатам «не нужна сильная Россия», отметил Володин. Он добавил, что «беспрецедентное давление» оказывается на российскую сторону из-за пошатнувшегося положения США на мировой арене.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о снижении рейтинга президента России Владимира Путина до 27% в апреле. До этого ряд американских изданий выпускали материалы о занижении статистики по коронавирусу нового типа в России.

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