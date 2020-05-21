Кадыров взял под личный контроль работу оперштаба по COVID-19

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял под личный контроль работу оперштаба по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора телеканала «Грозный» Ахмеда Дудаева.

«Могу сказать, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу», - сказал Дудаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус. Официального подтверждения этих сведений пока не было.

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