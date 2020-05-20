Трамп и Макрон обсудили саммит G7

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп обсудили по телефону проведение саммита G7 в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент США выразил желание созвать скоро саммит G7», — отмечается в заявлении Белого дома.

Также Трамп и Макрон обсудили прогресс в снятии ограничений по коронавирусу в мире и восстановление экономик стран.

Ранее Трамп заявил, что обдумывает проведение очного саммита «семерки» в Кэмп-Дэвиде.

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