Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Минниханова на новый срок

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит главу Татарстана Рустама Минниханова в случае его выдвижения на новый срок.

В ходе разговора в формате видеоконференции глава Татарстана напомнил, что в сентябре у него истекают полномочия.

«Я, безусловно, поддержку ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», — сказал Путин.

Он поблагодарил Минниханова за предыдущий срок работы и пожелал успехов.

Выборы руководителя региона пройдут в 2020 году.