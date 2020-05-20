Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Минниханова на новый срок
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Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит главу Татарстана Рустама Минниханова в случае его выдвижения на новый срок.
В ходе разговора в формате видеоконференции глава Татарстана напомнил, что в сентябре у него истекают полномочия.
«Я, безусловно, поддержку ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», — сказал Путин.
Он поблагодарил Минниханова за предыдущий срок работы и пожелал успехов.
Выборы руководителя региона пройдут в 2020 году.