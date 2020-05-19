Лавров заявил, что администрация США закладывает концепцию противостояния держав
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что администрация США подменяет стабилизацию международных отношений концепцией противостояния держав, пишет ТАСС.
«В США у нынешней администрации концептуально понятие «стратегическая стабильность» исчезает из лексикона, ...вместо этого сейчас используется новое понятие, новый термин «стратегическое соперничество великих держав», — сказал Лавров.
Министр уточнил, что для понимания таких изменений необходим прямой диалог, которого пока нет.
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