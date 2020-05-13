Путин остался недоволен работой портала госуслуг

Президент России Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с работой. Об этом пишет РИА «Новости».

Он пояснил, что проблемы в его работе возникли из-за большого наплыва заявок на выплаты на детей от трех до 16 лет.

Так, за минувшие 24 часа на портал поступило свыше миллиона запросов.

Глава государства также добавил, что Минкомсвязь уже нормализовала работу по приему заявок, и призвал уделить внимание данной ситуации и другим подобным вопросам.

До этого правительство утвердило единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми от 3 до 16 лет. Ранее соответствующее распоряжение дал российский президент.