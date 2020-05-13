Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии COVID-19

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для «Российской газеты» рассказал об изменениях в мире, которые произойдут после пандемии коронавируса.

По его мнению, США потеряют лидерство на международной арене.

«Пандемия способствует падению роли США прежде всего на уровне политической психологии», — заявил Пушков.

Ведущая страна мира, как отметил он, не может проигрывать войну с вирусом и допускать такого количества смертей и заражений. Это убивает образ «всемогущей Америки», считает Пушков.

Многие страны уже не признают морального права Вашингтона возглавлять современный мир, чаша весов склоняется в пользу «многополярного мира». Как считает сенатор, у нового мира будут три вершины: США, Россия и Китай.

Причем в этом треугольнике две вершины — Россия и Китай ближе друг к другу, чем к третьей — США.

«Это будет частично уравновешивать все еще сохраняющуюся превосходящую мощь США на ряде направлений», — пояснил Пушков.

Он подытожил, что глобальный мир не исчезнет, но значительно изменится после пандемии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новые правила: как пандемия изменит интернет-торговлю

— Twitter разрешил своим сотрудникам работать на удаленке всю жизнь

— Пандемия определила главную профессию будущего