Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с Китаем

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил, что обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с КНР не интересует США, передает ТАСС.

Об этом он сообщил, комментируя информацию о том, что Пекин просит Вашингтон изменить условия сделки из-за последствий пандемии коронавируса.

Трамп рассказал, что слышал об этом. По его словам, Китай хочет пересмотреть торговую сделку, чтобы сделать ее условия наиболее выгодными для себя.

«Нет, меня это не интересует. Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое сами подписали», — заключил американский лидер.

Он также отметил, что «недоволен Китаем», так как там должны были остановить распространение коронавируса, как только он был обнаружен.

США и Китай подписали соглашение по первой фазе торговой сделки 15 января. По данному соглашению, КНР согласилась увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения.

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